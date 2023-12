Luminarie di Natale "erotiche", il Comune le fa rimuovere: «Le fate hanno un capezzolo troppo evidente»

di Redazione web

Come ogni anno, sono tante le città che si vestono di luci in prossimità del Natale. Come ogni anno. è inevitabile che da qualche parte nel mondo si levi una polemica riguardante le luminarie. Stavolta è toccato alle decorazioni installate nel comune spagnolo di Tordesillas, che hanno fatto scalpore per il loro contenuto "erotico" e poco in linea con lo spirito natalizio.

La polemica sulle fate

In particolare, sono finite nel mirino delle polemiche due installazioni giudicate del tutto inappropriate che ritraevano fate e farfalle. Le decorazioni dell'Avenida de Valladolid e della Plaza de Foraño non mostravano stelle, alberi o figure di Babbo Natale, ma dei simboli ritenuti decisamente estranei alle festività.

Di conseguenza, le luminarie sono state sostituite da "stelle, pini e altri motivi natalizi", come aveva inizialmente richiesto il Comune.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 15:21

