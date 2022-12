Luis Miguel Lopez, morto calciatore di 23 anni: incidente frontale in auto. «Rientrava a casa dopo l'allenamento»

di Redazione web

Luis Miguel Lopez, calciatore spagnolo di 23 anni, è morto a causa di un terribile incidente d'auto giovedì sera. La sua auto, sulla quale viaggiava anche un compagno di squadra rimasto illeso, si è scontrata frontalmente con un'altra, su una strada vicino a Saragozza. I due stavano rientrando a casa dopo l'allenamento.

L'incidente è avvenuto giovedì alle 23. L'annuncio della morte del calciatore, è stato dato sui social dal Fuentes, squadra che milita in un campionato regionale. «Assolutamente scioccati dalla scomparsa del nostro giocatore Luis Miguel López. Che il tuo sorriso sia eterno, riposa in pace», ha scritto in un tweet il club. Insieme a lui c'era il compagno Pablo Solans, uscito senza ferite dallo schianto. Poco dietro stava sopraggiungendo l'allenatore, che ha raccontato di tamponamenti a catena dopo lo scontro.

