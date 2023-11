Londra, incendio in una casa: 5 morti (fra cui 3 bambini)

Una terribile tragedia, che ha decimato una famiglia. Sono morte almeno cinque persone, inclusi tre bambini, a causa di un incendio che ieri sera ha devastato un appartamento di un sobborgo periferico di Londra, Hounslow, vicino all'aeroporto di Heathrow. Lo hanno reso noto oggi i vigili del fuoco precisando che una sesta persona, la quale si trovava in casa, si è allontanata appena in tempo e ha fatto perdere le proprie tracce, mentre non si sa nulla di un possibile settimo inquilino.

Alcuni media hanno avanzato il sospetto che il rogo possa essere stato innescato dai fuochi d'artificio sparati poco prima all'ingresso dell'abitazione per le celebrazioni di Diwali, una delle più popolari festività fra le comunità indiane o di radici indiane e di fede indù. Una vicina di casa di origine romena, individuata dall'Evening Standard online come testimone oculare, ha tuttavia negato questa ricostruzione dei fatti. La donna ha precisato che lo spettacolo pirotecnico familiare era già finito da un po' quando si è scatenato l'inferno.

I am devastated to learn this morning that 5 people, including children, died in a fire in a house in Hounslow last night. My thoughts are with their family, friends neighbours.https://t.co/1ngrKsBeXt