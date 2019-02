Lo tsunami di ghiaccio, l'incredibile fenomeno filmato da un passante

di Simone Pierini

Lo. Un evento rarissimo catturato in un video da un passante, nell'Ontario. «Uno tsunami di ghiaccio si forma quando forti venti spingono il ghiaccio dalla superficie dell'acqua sulla terra», spiega il meteorologo di ABC7 Mike Nicco., che ha superato i 100 km/h,che hanno colpito in questi giorni la zona dell'Ontario.Immagini impressionanti che hanno fatto il giro del web. Come un'onda gigante, i blocchi di ghiaccio hanno oltrepassato gli argini del fiume sdradicando alberi, segnali stradali e pali della luce. La strada adiacente è stata chiusa per motivi di sicurezza.