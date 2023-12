Il manager le chiede di pulire i vetri del supermercato, lei si rifiuta :«Non fa parte del mio lavoro». Licenziata

di Hylia Rossi

Prima di mandare il nostro curriculum a un'azienda è naturale informarsi su quale ruolo, eventualmente, andremo a ricoprire. Una buona descrizione include le varie mansioni che dovrai portare a termine in caso di assunzione, ma succede spesso che queste liste non siano complete e che venga richiesto al lavoratore di fare qualcosa di cui non si faceva menzione.

In molti casi si tratta di un compito adiacente a quelli che già si svolgono, eppure può succede che il responsabile si approfitti del sottoposto e della propria posizione per evitare di dover assumere qualcun altro per portare a termine una particolare incombenza.

In questo caso, il licenziamento di Kisha ha scatenato il dibattito sul fatto che abbia avuto o meno ragione a rifiutare di pulire i vetri del supermercato.

«Non fa parte del mio lavoro»: il racconto di Kisha

«Oggi sono venuta al lavoro», racconta la ragazza, «e, insomma, il manager entra, guarda le finestre, le porte, i vetri, e mi fa "vai a prendere lo spray e lo scottex" e pulisci tutto».

Il punto focale, però, sono più che altro gli oltre 3mila commenti in cui si dibatte sul tema delle mansioni a lavoro e su quanto sia giusto fare più di ciò che è indicato dal proprio contratto e dal ruolo che si è accettato. Alla richiesta del manager, Kisha ha risposto così: «In che senso? Non è tra le mansioni del mio lavoro». Il capo ha continuato a insistere, ma lei ha chiarito nuovamente: «Non lo faccio, è il lavoro di Jeremiah, non il mio».

All'ennesimo rifiuto, il manager ha chiamato un'altra dipendente da cui si è fatto portare l'occorrente per pulire il vetro, dicendole poi di offrirlo a Kisha. Naturalmente, lei ha continuato a rifiutare, mentre l'altra dipendente ha finito per dirigersi verso la vetrata e, come si vede nel video, pulire. Nella didascalia, inoltre, Kisha spiega che per lei sarebbe stato difficile farlo dato che tempo prima ha avuto problemi alla schiena.

La reazione di alcuni utenti è stata quella di approvare la fermezza della ragazza, nonostante alla fine le sia costato il lavoro, mettendo in chiaro che anche il manager avrebbe potuto lavare i vetri, dato che non è importante per lui cosa sia o meno indicato tra le mansioni. Molti, invece, pensano che Kisha abbia esagerato: «A volte devi semplicemente farti avanti e fare ciò che normalmente non faresti, è così che si comporta un buon impiegato» e che il suo comportamento merita il licenziamento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 12:44

