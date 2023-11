Si lamenta del suo lavoro al bar e degli atteggiamenti dei clienti. Il video diventa virale e viene licenziata: «C'è qualcuno disposto ad assumermi?»

di Redazione Web

Una ragazza è stata licenziata dal bar in cui lavorava dopo aver pubblicato sui social un video (diventato virale) in cui si lamentava del suo impiego. Dopo l'addio al posto di lavoro, la giovane ha raccontato la storia sui social. Poi, ironicamente, ha chiesto se tra i suoi follower ci fosse qualcuno disposto ad assumerla.

Il video

È la storia di Carmen, che su TikTok si chiama "rayomcqueer_", e divide i followers su quanto è accaduto di ricente nella sua vita. Diversi giorni fa la ragazza è diventata virale sui social dopo la pubblicazioe di un video in cui criticava le sue condizioni di lavoro ed elencava una serie di atteggiamenti che i clienti hanno nei suoi confronti e che la infastidiscono.

Nel video, la giovane afferma di detestare l'ipervigilanza del suo posto di lavoro, che alcuni clienti flirtano con lei e la corteggiano mentre lavora, che spesso si ritrova a giustificare i prezzi dei prodotti a chi contesta il conto.

Dopo un milione di visualizzazioni e migliaia di condivisioni del suo video, il titolare del bar ha deciso di licenziarla con effetto immediato.

La reazione dei follower

La giovane donna ha accettato con umorismo e leggerezza il suo licenziamento, sebbene ora si ritrovi senza lavoro e con il conto in banca a secco. Poi lancia una richiesta d'aiuto ai suoi follower per cercare un nuovo posto di lavoro.

Sotto i suoi video si leggono alcuni commenti di utenti che appoggiano quanto ha fatto e chi invece si discosta. Si legge: «L'assumerei solo per poterla licenziare», o «Qualcuno dovrebbe dire all’azienda che le telecamere di sicurezza non sono ammissibili per controllare i dipendenti», e ancora «Il Karl Marx del 21° secolo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 10:54

