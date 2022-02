Lego lancia un concorso da 130 milioni per aiutare i bambini in tutto il mondo. Ecco di cosa si tratta

Per costruire un mondo in cui ogni bambino abbia la possibilità di giocare e imparare, Lego Foundation lancia «Build A World of Play Challenge» un concorso globale da oltre 128 milioni di euro. L'obiettivo è finanziare soluzioni coraggiose e d'impatto che supportino lo sviluppo infantile, in quella che Anne-Birgitte Albrectsen, ceo Lego Foundation, ha definito «un'emergenza globale della prima infanzia», caratterizzata da una perdita di accesso a servizi e assistenza e aggravata ancor più dalla pandemia.

Con «Build A World of Play Challenge» Lego Foundation invita tutte le organizzazioni che si occupano di aiutare i più piccoli in qualsiasi parte del mondo, di fare proposte per ottenere una parte dei fondi. Le sovvenzioni saranno assegnate a coloro che proporranno soluzioni innovative basate su dati concreti per affrontare i più grandi problemi di oggi, come l'accesso all'istruzione, la cura della prima infanzia, una nutrizione adeguata, l'eliminazione dello stress nocivo nelle case e nelle comunità, il combattere la violenza domestica, la protezione dall'inquinamento e il sostegno al benessere sociale ed emotivo dell'intera famiglia. Le soluzioni dovrebbero dare un contributo sostanziale alla vita dei bambini dalla nascita ai sei anni, e innescare un impegno globale che dia priorità allo sviluppo nei primi anni.

«Tutti i bambini hanno il diritto di sentirsi al sicuro e di avere accesso a un'istruzione e a un'assistenza sanitaria di qualità. Ad oggi però, lo sviluppo della prima infanzia non solo è stato scarsamente riconosciuto, ma anche gravemente sottofinanziato», ha commentato Thomas Kirk Kristiansen, presidente del consiglio di amministrazione Lego Foundation, e rappresentante della quarta generazione della famiglia proprietaria del Gruppo Lego. «I bambini sono i costruttori di domani. Per costruire un mondo migliore per le generazioni future - puntando su innovazione e azione - dobbiamo lavorare insieme. Se non investiamo sui più piccoli, non investiamo nel nostro futuro collettivo».

Nel 90esimo anniversario del marchio Lego, l'investimento nello sviluppo della prima infanzia è più importante che mai. Tra marzo 2020 e febbraio 2021, 167 milioni di bambini in 196 paesi hanno perso l'accesso ai servizi di cura ed educazione della prima infanzia. Gli studenti della scuola pre-primaria hanno avuto difficoltà ad avere accesso all'apprendimento a distanza, con un impatto su 120 milioni di bambini. Tra il 2018 e il 2020, una media tra 290.000 e 340.000 di bambini all'anno sono nati in una condizione di rifugiati, il che significa che quasi un milione di bambini sono nati profughi.

Introducing: the 900 million DKK #BuildaWorldofPlay Challenge. It’s an open call to share impactful solutions that centre on children from birth to six. We encourage organisations around the world to join this challenge. Click here to find out more: https://t.co/W8uVlyyIQo pic.twitter.com/kXJ8sSv8Tp — The LEGO Foundation (@LEGOfoundation) February 16, 2022

