Terrore sulle montagne russe, la giostra si blocca e le persone restano sospese​

Una paura che difficilmente sarà dimenticata per 64 visitatori degliche erano saliti sullee si sono ritrovati, per circa. Alla fine i soccorsi hanno permesso a tutti di essere liberati, senza gravi conseguenze. È accaduto a, inLe immagini sono davvero impressionanti e rendono solo in minima parte l'idea dello spavento affrontato dai visitatori che erano saliti sulle montagne russe. Secondo quanto riportato dai responsabili del parco divertimenti, che si sono scusati pubblicamente con i malcapitati passeggeri, la giostra si sarebbe bloccata a metà del percorso a causa di unche permette lo spostamento del mezzo lungo le rotaie.