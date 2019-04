Le esplode l'intestino anni dopo il parto cesareo, mamma rischia la vita: «Ho bisogno di 5 trapianti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suoin prossimità della. Michelle Oddy, 43 anni, affetta da morbo di Crohn di Ilkeston, Derbys, una mattina si è svegliata e ha scoperto che il suo intestino era letteralmente esploso causando la fuoriuscita di feci e sangue. Una fistola ha lacerato la cicatrice di 10 anni fa del cesareo, causandole un'insufficienza pluriorgano.Oggi Michelle ha bisogno di 5 organi per poter sopravvivere e lei, insieme alla sua famiglia spera in una miracolosa donazione. La donna andò in ospedale in tempo, secondo i medici con qualche ora di ritardo, infatti, non sarebbe sopravvissuta. Dopo aver passato 4 settimane in ospedale le è stata prescritta un'alimentazione liquida, che desse nutrienti senza farla mangiare e quindi senza sforzare l'intestino.Secondo quanto riporta il Sun , da allora (2014) ogni giorno viene alimentata artificialmente e ha una sacca per colostomia permanente. I suoi organi si sono deteriorati e oggi Michelle ha bisogno di avere un nuovo fegato, pancreas, l'intestino tenue, l'intestino crasso e metà dello stomaco. L'operazione di salvataggio richiederà 20 ore per essere completata e la donna avrà il 35 percento di possibilità di morire sul tavolo operatorio. Michelle sembra però convinta a farlo, qualora trovasse un donatore, per garantire una vita migliore non solo a se stessa, ma anche a tutta la famiglia che da anni soffre insieme a lei.