Scrutinatori morti per troppa stanchezza, in 270 vittime delle elezioni

Morti oltre. È accaduto in Indonesia doveper problemi legati all'eccessiva stanchezza accumulata nel corso delle. Tante ore di lavoro, troppe, che hanno addirittura portato alla morte circa 300 persone a causa delle molte ore senza sonno e di lavoro intenso.Alle urne sono state chiamate 7 milioni di persone. Sono state le prime elezioni in cui il Paese asiatico da 260 milioni di abitanti ha unito il voto presidenziale con quelli parlamentare e regionale al fine di risparmiare denaro. Molti sono stati impegnati nel monitoraggio e nello scutinio, ma data la mole di lavoro gli orari e i ritmi sono stati tanto incalzanti da comportare malori e persino la morte, come riporta la BBC, citando fonti della Commissione per le elezioni generali (Kpu).Circa l'80% dei 193 milioni di elettori ha votato in oltre 800.000 seggi. Le persone che si sono ammalate e sono morte, sono dipendenti a chiamata, quindi non sottoposti alle regolari visite mediche. Il governo ha fatto sapere che procederà però ai risarcimenti, stanziando 36 milioni di rupie (circa 2.500 dollari) per ogni lavoratore deceduto.