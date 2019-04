Sri Lanka, il governo vieta il velo alle donne islamiche: «Niente deve ostacolare l'identificazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente velo per le donne musulmane indopo la serie di attentati che hanno colpito il Paese asiatico. Il presidente,ha annunciato il divieto di coprirsi il volto con il niqab e il burka, in nome della “sicurezza nazionale”. La decisione arriva una settimana dopo la "Pasqua di sangue" e le centinaia di vittime, come riporta l'Independent. Sirisena, che è anche titolare dei dicasteri di Difesa e Giustizia, ha elogiato il lavoro delle forze dell'ordine e ha annunciato una serie di operazioni che di fatto rivoluzioneranno lo stile di vita dei cittadini. Nel Paese è dunque entrato in vigore il divieto di portare il velo e di coprire il viso. Si dice che ogni capo di abbigliamento che “ostacola l’identificazione” sarà bandito per garantire la sicurezza nazionale.In Sri Lanka il 10% della popolazione è di fede musulmana e solo una percentuale molto piccola delle donne indossa il velo integrale o addirittura il burqa. La maggior parte di loro si limita a un semplice copricapo.