«Ho lasciato la scuola a 16 anni, ora guadagno 10mila euro al mese e guido un'Audi S8: lo possono fare tutti»: ecco come

di Hylia Rossi

Mentre c'è chi è in lacrime perché non riesce ad arrivare a fine mese e dar da mangiare ai propri figli, c'è chi sui social mette in mostra il proprio stipendio da capogiro, facendo presente che in realtà è alla portata di tutti. Non solo si tratta di grosse cifre - oltre 10mila euro al mese - ma non è necessario nessun titolo di studio.

Kurt Malpass oggi ha 26 anni ma la sua esperienza è iniziata quando ne aveva solo 16 e ha deciso di lasciare la scuola per iniziare a lavorare. Ecco cosa fa.

Mattone su mattone, il consiglio di Kurt

Due universi che sembrano collidere: da una parte chi ha speso soldi e tempo per impegnarsi nello studio, come è stato detto per tanto tempo ai giovani, in modo da trovare un lavoro che possa permettere di vivere tranquillamente, dall'altro ragazzi e ragazze che sempre più spesso sottolineano la necessità di dedicarsi a quei lavori manuali, del passato, che nessuno vuole più fare ma che assicurano uno stipendio più che dignitoso.

Sui social gli esempi sono numerosi, tra chi consiglia di imparare a cucire perché i sarti servono sempre, a chi sprona ad aprire una lavanderia dato che non richiede alcuna qualifica.

Kurt ha lasciato la scuola quando aveva 16 anni. Non ha un diploma, ma guadagna abbastanza da potersi permettere un'auto sportiva e una casa, acquistata poco dopo aver compiuto 19 anni. Il suo lavoro? Il muratore, una professione di cui ha finito ben presto per innamorarsi e che trova «terapeutica». Presto, il ragazzo ha ottenuto la qualifica lavorando per un'azienda, per poi lavorare in proprio a circa 900 euro al giorno.

Dopo anni, il 26enne è ancora contento di impilare mattoni e non ha intenzione di smettere. Per chi pensa che questo lavoro sia per gli stupidi e che tutti possono farlo, Kurt sospira e nega con fermezza: «Sicuramente non sono bravo in materie come le lingue o la geografia, ma sono cose che non mi hanno mai interessato. Quando fai il muratore la gente ti guarda come fossi un idiota, credono sia facile e che siamo pagati troppo, ma in realtà si tratta di un'abilità e non tutti sono capaci».

«Alcuni vedono i miei video e dicono che non credono a quello che dico, "c'è questo mio familiare che fa il muratore e non fa questi soldi"», dice Kurt, «Ma si tratta di avere la volontà di lavorare duro e a lungo e vedrai che si guadagnano cifre ridicole».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 10:27

