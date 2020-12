Il ritorno di Larry, il gatto di Downing Street: attacca un piccione davanti alla stampa

Larry, il gatto di Downing Street di nuovo grande protagonista dei social, stavolta per via di una sua caccia al piccione, alla fine non riuscita.

Mentre infatti si discute di Brexit il gatto Larry si occupa della caccia. Stamattina, di fronte alla casa del premier in Downing Street 10, con la stampa schierata in attesa dell'uscita di Boris Johnson, il gatto Larry si è lanciato all'inseguimento di un piccione, purtroppo (ma per fortuna per il volatile) senza riuscire a prenderlo. Il video e le foto del cacciatore Larry hanno fatto naturalmente il giro del mondo, tra siti e social, rendendolo di nuovo involontario protagonista della vita “politica” del Regno Unito.

Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning... pic.twitter.com/1aBwNedrtf — Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Dicembre 2020, 16:14

