Lei si chiama Lara Parker, è una redattrice di Buzzfeed (da 26mila followers su Instagram) ed è specializzata, nei suoi articoli, su un tema molto particolare: la sua vagina. Stavolta però lo ha fatto per raccontare il suo dramma: Lara non può fare sesso. Non in modo tradizionale almeno, perché la penetrazione le provoca «un dolore estremo e sconvolgente», rivela.Un dolore che non solo avverte al momento dell’atto, ma che persiste, diventando cronico: «Un paio di anni fa ho provato a uscire con dei ragazzi, ma è stato uno schifo - racconta - Per una donna etero non è facile spiegare agli uomini che non sarai mai in grado di fare sesso con loro. Non è un gran modo per rompere il ghiaccio…», scherza con l’ironia che la contraddistingue nei suoi pezzi.Lara racconta come provi un grande disagio quando, al momento di uscire con un ragazzo, deve raccontargli del suo problema: a volte, dice, le è capitato di non presentarsi agli appuntamenti, o di essere fortemente tentata a farlo. «Mi guardavo allo specchio e cercavo di calmarmi - dice - immaginavo come sarebbe stato dire a quel ragazzo che, per quanto mi facesse ridere, non sarei mai riuscita a fare sesso con lui».Il problema che impedisce a Lara di fare sesso ha tre nomi: endometriosi, vaginismo e vulvodinia. Questo comporta problemi all’apparato riproduttivo, che provoca dolori fortissimi per la giovane donna. Alla fine però la sua ricerca di un fidanzato ha dato i suoi frutti, nonostante il suo problema: da qualche tempo Lara ha trovato “T”: «Il sesso è solo uno dei tanti modi per esprimere l’intimità - dice - Mi sento vicina a lui anche quando ci sdraiamo l’una accanto all’altro tenendoci per mano».