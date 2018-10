Violenza dilagante in periferia: ucciso a coltellate, grave l'amico. Un altro giovane ferito a colpi di pistola​

Police are asking people to stay away from the flooding at #Crickhowell Bridge. #HeartNews pic.twitter.com/5IfVjnlU9W — Heart Wales News (@heartwalesnews) 13 ottobre 2018

Crickhowell station otherside of river going to work this morning.Any body got a boat? 🛶 pic.twitter.com/81KspR2MNF — Gary (@Cautious72) 13 ottobre 2018

Vine tree inn crickhowell pic.twitter.com/FX6q364M0B — mathew (@mathew54208724) 13 ottobre 2018

Crickhowell is closed off its terrible June.. underwater. pic.twitter.com/uF4t2prwCW — Kristian wilkes (@Kristianwilkes4) 13 ottobre 2018

The #jetstream will be near the UK on Sunday bringing further unsettled weather for some. However, as it moves north through the week, high pressure is able to build bringing more settled conditions by Thursday pic.twitter.com/KrzvZYkQu1 — Met Office (@metoffice) 13 ottobre 2018

La, che porta con sé forti raffiche di vento e nubifragi, si sta abbattendo proprio in queste ore con la sua massima intensità su diverse zone di tutto ilI disagi maggiori, come riporta l'Independent , si registrano soprattutto nele in alcune zone della Scozia. Nella città gallese di, in particolare, si registrano diversi danni e allagamenti, con intere zone isolate. Sulle coste, poi, l'allerta è massima per il rischio di onde anomale e nuove inondazioni. I sacchi di sabbia, già predisposti in diverse zone per arginare le piene dei fiumi, potrebbero infatti non bastare.Se nel sud del Galles le strade della città sono diventate veri e propri fiumi, molto più a Nord, in, la situazione non è migliore. In diverse zone, infatti, il maltempo ha causato diverse frane, con caduta di detriti anche lungo alcune autostrade. Il peggio, però, deve ancora arrivare.