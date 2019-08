Kennedy, trovata morta la 22enne nipote di Bob nella villa di famiglia: forse overdose

Figlia di Courtney Kennedy, quinta figlia di Bob ed Ethel, e Paul Michael Hill, Saoirse era studentessa di comunicazione al Boston College e vice presidente del gruppo degli studenti democratici. Ai tempi del liceo, frequentato alla Deerfield Academy, scuola privata del Massachusset, la ragazza aveva scritto sul giornale della scuola della sua lotta contro la depressione «che affonda le radici nell'inizio della scuola media a sarà con me per il resto della mia vita».



«La gente parla liberamente di cancro: perché è così difficile discutere degli effetti della depressione, sindrome bipolare, ansia o disturbi schizofrenici?», scriveva ancora la ragazza, il cui padre, Paul Michael Hill, è stato uno dei quattro irlandesi - diventati poi famosi come i Guilford Four - detenuti per 15 anni con l'accusa di coinvolgimento negli attentati dell'Ira e poi scagionati e liberati nel 1990. Hill e Courtney Kennedy si sono sposati nel 1993 e poi separati nel 2006. La proprietà dei Kennedy a Hyannis Port comprende una serie di ville di fronte al mare in un terreno di oltre 2 ettari di proprietà della famiglia dagli anni venti del secolo scorso.

ma non ha dato informazioni sulla sua identità o sulle cause della morte, precisando che «la questione rimane oggetto di indagini da parte dalle polizia e dell'ufficio del procuratore».