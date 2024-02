Joe Biden e la salute: «Dopo il check-up annuale mi hanno detto che sembro troppo giovane». Nessun test cognitivo

di Redazione web

La corsa del presidente statunitense Joe Biden per riconfermarsi alla Casa Bianca continua. Nonostante la vittoria alle primarie in Michigan, Stato da sempre "chiave", e dove il tycoon Donald Trump ha battuto per i repubblicani la rivale Nikky Haley, Biden deve fare i conti con gli "uncommitted" ("non allineati"), movimento lanciato dagli arabo-americani per protesta contro le politiche americane in Medio Oriente e che ha ottenuto circa il 13% delle preferenze. Non solo. L'età avanzata di Biden, ormai 81enne (82enne dal 20 novembre 2024), da tempo agita molti elettori democratici e alcune recenti gaffe del presidente hanno riacceso il dibattito sul fatto che forse è troppo anziano per la presidenza.

Condizioni di salute di Joe Biden

«Nulla è cambiato rispetto allo scorso anno», lo ha detto Biden rispondendo a chi gli chiedeva come fosse andato il suo check-up annuale all'ospedale Walter Reed.

Il medico che ha visitato Biden era «contento dei risultati»: il presidente «non ha bisogno di un test cognitivo, e non lo dico io ma» alcuni dei suoi medici «incluso il neurologo. Il presidente supera un test cognitivo ogni giorno», ha affermato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse stato sottoposto a un test cognitivo durante il suo check-up annuale.

