Navalny, Biden incontra la moglie e la figlia a San Francisco: «Non molleremo. Putin è responsabile, venerdì le sanzioni»

Il presidente statunitense Joe Biden ha incontrato giovedì 22 febbraio a San Francisco Yulia e Daria Navalnaya, la vedova e la figlia dell'oppositore russo morto venerdì scorso in una colonia penale russa, a cui il presidente americano ha espresso «la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Alexey Navalny e la eredità nel combattere contro la corruzione e per una Russia libera e democratica in cui lo stato di diritto venga applicato a tutti». Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato in cui si aggiunge che Biden, «porgendo le più sentite condoglianze per la terribile perdita», si è detto convinto che «l'eredità di Alexey verrà portata avanti dal popolo che in tutta la Russia e in tutto il mondo piange la sua morte e lotta per la libertà, la democrazia ed i diritti umani».

Le sanzioni a Mosca

Dopo l'incontro con Yulia and Dasha Navalnaya, Biden ha detto che è chiaro che la moglie di Navalny «continuerà la lotta». «Non molleremo», ha aggiunto il presidente americano, raccontando ai giornalisti di avere avuto «l'onore di incontrare la moglie e la figlia di Navalny ed affermare che era un uomo di un coraggio incredibile».

«Venerdì annunceremo le sanzioni contro Putin che è responsabile della sua morte», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 23:04

