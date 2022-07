Joe Biden di nuovo positivo al Covid: era guarito da appena tre giorni. Colpa dell'effetto rebound: cosa significa

Joe Biden è di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti, che era guarito da appena tre giorni, ha effettuato un test che ha rivelato il secondo contagio: come comunicato dalla Casa Bianca, il leader di Washinghton non ha sintomi. Biden non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco antivirale della Pfizer che negli Stati Uniti viene somministrato ai casi di contagio over 60 e che lui stesso aveva già assunto, ma dovrà comunque tornare in isolamento.

Biden positivo al Covid, isolato alla Casa Bianca. «Sintomi lievi, ha iniziato a prendere il Paxlovid»

La notizia della ricaduta è stata data dalla Casa Bianca che ha divulgato una nota del dottor Kevin O'Connor. Il medico personale di Biden ha spiegato che da giovedì il presidente è stato sottoposto ad un test rapido al giorno in quanto in una piccola percentuale di pazienti guariti dal Covid con il farmaco della Pfizer si era verificata una ricaduta. Tra le persone alle quali è accaduto anche l'infettivologo consigliere della Casa Bianca per la pandemia, Anthony Fauci.

Nell'ultimo esame, quello effettuato nella tarda mattinata di oggi, Biden è risultatodi di nuovo positivo. «Si tratta effettivamente di una ricaduta. Il presidente non ha avuto alcun sintomo e continua a sentirsi abbastanza bene», si legge nella nota del dottor O'Connor. «Per questo non c'è motivo, in questo momento, di ricominciare le cure ma lo terremo sotto osservazione». «Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in pista», ha scritto su Twitter il presidente che a novembre compirà 80 anni.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon. — President Biden (@POTUS) July 30, 2022

La Casa Bianca ha avviato le procedure di tracciamento di tutte le persone con le quali il 'commander in chief' è entrato in contatto in questi giorni pur sottolineando che sono stati rispettati distanziamento e il protocollo che prevede che si indossi la mascherina per i 10 giorni successivi al test negativo. La guarigione dal Covid dopo soli cinque giorni di Paxlovid aveva sorpreso un pò tutti negli Stati Uniti. Gli avversari hanno spesso accusato il presidente di essere troppo anziano e non abbastanza in forma per svolgere un ruolo così impegnativo. Biden, che ha ricevuto quattro dosi di vaccino contro il virus, non ha mai avuto sintomi gravi ed ha continuato a lavorare.

Nella conferenza stampa tenuta nel Giardino delle Rose subito dopo essere risultato negativo, aveva anche rivendicato che grazie alle politiche attuate dalla sua amministrazione oggi il Covid non è una malattia grave, ricordando invece che il suo predecessore Donald Trump era stato molto male. E proprio poche ore prima annunciare di essere di nuovo positivo aveva scritto su Twitter che «il Covid è ancora tra noi ma la nostra lotta contro il virus ha fatto la differenza. Oggi è possibile non ammalarsi gravemente e le morti sono diminuite del 90%».

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022

Biden positivo al Covid per effetto "rebound"

Il medico del presidente degli Stati Uniti, Kevin O'Connor, aveva annunciato mercoledì che Biden era tornato negativo e che avrebbe indossato la mascherina per i successivi 10 giorni, così da tutelare le persone che avrebbe incontrato. «Mi sento benissimo. Ho dormito due notti intere», aveva detto il presidente, risultato positivo giovedì 21 luglio. Il secondo contagio in pochi giorni sarebbe dovuto all'effetto «rebound», letteralmente rimbalzo, osservato in «una piccola percentuale» in pazienti sottoposti, come Biden, alla cura antivirale Paxlovid. «Il presidente non presenta di nuovo sintomi e si sente bene» aggiunge il medico, sottolineando quindi che per il momento non si riprenderà la terapia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 22:38

