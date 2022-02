Jennifer e la passione per le ferrovie: «La mia famiglia ci lavora da ben 123 anni»

Capita sempre più di rado, al giorno d'oggi, di incontrare qualcuno che ha seguito le orme lavorative dei suoi genitori. Ma è ancora più raro, se non unico nel suo genere, trovare qualcuno che prosegua la carriera del suo trisavolo. Jennifer Beston, lavoratrice della Southeastern Railway, può vantare un record davvero eccezionale. La sua famiglia lavora da cinque generazioni nel settore ferroviario.

Leggi anche > Covid, non esce di casa da più di 850 giorni: «Temo di non uscirne viva»

Jennifer proviene da una lunga stirpe di ferrovieri che possono far risalire i loro inizi al 1899. Il suo trisavolo William si unì alla Great Western Railway, allora conosciuta come Rhymney Railway, circa 123 anni fa, iniziando come facchino. All'epoca non avrebbe mai potuto immaginare che, a distanza di così tanti anni, la sua famiglia avrebbe ancora lavorato nello stesso settore.



Nel 1921, suo bisnonno, anch'egli di nome William, ottenne un lavoro presso l'Alexandra Docks Railway a Newport. Suo nonno Ned ha poi seguito le sue orme nel 1948, dopo aver trovato lavoro come ingegnere civile presso la British Rail a Plymouth.



Anche il padre di Jennifer, Martin, ha lavorato come ingegnere civile, iniziando a lavorare alla stazione di Kings Cross nel 1978. Poi, nel 2009, Jennifer è diventata la quinta generazione della sua famiglia a trovare un lavoro nel settore.

Tutti gli antenati di Jennifer sono rimasti al lavoro per tutta la vita, fino al pensionamento, al servizio dei treni. Jennifer, però, è la prima donna della sua famiglia a trovare lavoro nella ferrovia. Ed è fiera di portare avanti questa tradizione di famiglia che attribuisce all'impegno e la passione che i suoi predecessori avevano per l'industria.

In qualità di capo dei principali programmi di Southeastern, Jennifer lavora a diversi progetti implementati attraverso la rete. Ciò include progetti insieme a The Department for Transport, Network Rail e altri operatori ferroviari.



Jennifer ha dichiarato di essersi sentita attratta dall'iniziare lei stessa una carriera nella ferrovia a causa della storia della sua famiglia nel settore. «Immagino si possa dire che è stata la storia della mia famiglia a trascinarmi nelle ferrovie. Mi sono sempre sentita molto ben accolta nel settore e sono fortunata a poter continuare il viaggio della mia famiglia a Southeastern».



Jennifer ha anche aggiunto che mentre lei stessa ha trovato la sua vocazione nella ferrovia grazie ai lunghi legami della sua famiglia con le ferrovie, il settore è aperto a tutti. «Sebbene non tutti abbiano una storia familiare unica come la mia, penso che sia importante che le persone sappiano che non è necessario avere parenti nelle ferrovie per lavorare qui. È davvero un settore per tutti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA