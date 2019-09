Morto Jacques Chirac, ex presidente della Francia: aveva 86 anni

Giovedì 26 Settembre 2019, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'ex presidente della Repubblica francese,, lo hanno detto fonti della famiglia. Presidente della Repubblica dal 1995 al 2007,. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l'Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico. Nel 2016 fu colpito dalla morte della figlia Laurence, morta a 58 anni per un problema cardiaco., le parole del genero Frédéric Salat-Baroux.«Jacques Chirac è ormai parte della storia di Francia»: il presidente dell'Assemblea Nazionale francese, Richard Ferrand, ha reso omaggio con queste parole all'ex presidente scomparso. Poco prima, l'Assemblea Nazionale e il Senato di Parigi avevano osservato un minuto di silenzio per ricordare il presidente scomparso.Con la morte di Chirac si chiude una pagina di mezzo secolo di storia politica francese. Una pagina aperta nel 1965 al consiglio comunale di Sainte-Féréole, la culla della famiglia di Corrèze, primo mandato di un'irresistibile ascesa fino all'Eliseo. Nella sua lunga carriera, il gollista Jacques Chirac è stato ministro, primo ministro e sindaco di Parigi, prima di diventare presidente per due mandati.Dopo la scomparsa di Jacques Chirac, l'attuale presidente francese, Emmanuel, ha deciso di annullare l'odierna visita a Rodez, nel sud della Francia, dove avrebbe dovuto lanciare una «grande consultazione» pubblica sul futuro della riforma delle pensioni. L'attuale inquilino dell'Eliseo pronuncerà un discorso in tv alle 20.00 di questa sera in omaggio all'ex presidente scomparso.è commosso e devastato dalla notizia della morte del presidente Jacques Chirac, perché non solo l'Europa perde un grande statista, ma il presidente perde un caro amico personale. Juncker paga tributo e onora il lavoro di tutta una vita: l'eredità di Chirac per la Francia e l'Ue resterà per sempre con noi». Così la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva.«Nonostante tutte le divergenze che si potevano avere con Chirac, ha dimostrato un grande amore nei confronti dei territori d' Oltremare ed è stato il presidente capace di opporsi alla follia della guerra in Iraq, ripristinando la tradizionale posizione di equilibrio e di diplomazia della Francia»: lo scrive la leader del Rassemblement National, Marine, in un messaggio pubblicato su Twitter.«La storia di Francia volta pagina. Accogliamo la tristezza perché ha il suo motivo di essere. Amava la Francia più di altri da allora. E per questo, gli siamo riconoscenti»: lo scrive in un tweet il leader della France Insoumise, Jean-Luc