Italiano di 43 anni arrestato in Colombia: «Sono talent scout del cinema», e molestava attrici ragazzine

Un italiano di 43 anni è finito in manette venerdì scorso, 5 agosto, in Colombia, previsamente a Cartagena de Indias, sulla costa caraibica del Paese, meta balneare molto frequentata dai turisti. L'accusa è scioccante: l'uomo, approfittando del suo ruolo di talent scout nel mondo del cinema, avrebbe infatti molestato sessualmente alcune ragazze colombiane.

L'italiano, scrive Il Messaggero, è stato portato nella stazione di polizia Los Caracoles e a breve dovrebbe essere convalidato il suo arresto, dall'autorità giudiziaria locale: per fornirgli assistenza legale è stato allertato il consolato italiano sul posto. Il 43enne in passato ha lavorato come direttore del casting per diverse grosse case di produzione cinematografiche e televisive, ma non è ancora chiaro per conto di quale casa stesse facendo questa selezione di comparse e giovanissime attrici in erba. Così come non è chiaro se il ruolo di talent scout non fosse invece una montatura per approfittare della situazione.

Secondo gli investigatori, con la scusa dei provini, l'uomo avrebbe abusato di alcune ragazze minorenni e per questo è stato denunciato alla polizia. Il 43enne lavora da una ventina d'anni in questo campo, prima come assistente e aiuto per spot pubblicitari, poi nei casting per film e serie tv, in particolare con gli attori bambini. Nel suo curriculum, scrive Il Messaggero, anche lavori con società di produzione importanti come Grøenlandia, RaiPlay, Cattleya, Palomar. I responsabili di alcuni di questi marchi, però affermano di non conoscerlo nemmeno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 10:00

