Italia-Inghilterra, una parte di Derry tifa per gli azzurri: al Bogside spuntano le bandiere tricolori

Italia-Inghilterra, in vista della finale di Euro 2020 gli azzurri di Roberto Mancini possono contare su alcuni tifosi in più. A Derry, in Irlanda del Nord, sono spuntate infatti delle bandiere italiane, ma in una zona in particolare.

Siamo infatti nel quartiere periferico del Bogside, abitato prevalentemente da una popolazione cattolica e contraria alla dominazione britannica, in un'area martoriata dalla guerra civile tra indipendentisti e unionisti. A Derry, tra l'altro, si consumò l'eccidio noto come Bloody Sunday, avvenuto il 30 gennaio 1972, quando l'esercito britannico uccise 14 manifestanti a favore dell'indipendenza irlandese e dei diritti civili. Il Bogside è noto anche come Free Derry, come recita anche un celebre murales che commemora le proteste, a cavallo tra gli anni '60 e '70, contro l'invasione britannica e che impedirono all'esercito del Regno Unito di entrare nel quartiere. Nella zona sono presenti diversi murales che commemorano le battaglie e i protagonisti della causa indipendentista, quindi non c'è da meravigliarsi se, tra Inghilterra e Italia, gli abitanti di questa zona di Derry preferiscano tifare per gli azzurri. E proprio sul celebre murales 'You are now entering Free Derry' è spuntata una bandiera italiana, con la scritta 'Italy'.

Non si tratta certo di una novità nei territori del Regno Unito in cui sono forti le spinte indipendentiste. In Scozia, ad esempio, sono in molti a tifare per l'Italia, come dimostra la copertina di ieri del quotidiano The National, con Roberto Mancini come Mel Gibson in 'Braveheart'. E in diversi pub della Scozia, tra ieri e oggi, hanno iniziato a fare la loro comparse diverse bandiere italiane.

