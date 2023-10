Israele, morto uno degli italiani dispersi: la conferma della Farnesina. Eviatar aveva 65 anni, nessuna notizia della moglie

di Redazione web

Uno dei tre italo-israeliani di cui non si avevano più notizie dall'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre è stato trovato morto. Evitar Moshe Kipnis, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti locali, è stato identificato tra decine di vittime in un kibbutz.

Identificato tra 108 morti nel kibbutz

Con Evitar era scomparsa anche la moglie Liliach Le Havron dal kibbutz di Beeri, dove sono stati trovati 108 cadaveri.

La conferma della Farnesina

La Farnesina conferma che le autorità israeliane hanno certificato, attraverso esame Dna, il decesso di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino italiano-israeliano di 65 anni, irreperibile da sabato 7 ottobre dopo l'attacco terroristico contro il kibbutz di Beeri. L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv è in contatto con la famiglia per assicurare loro ogni possibile assistenza in questo difficile momento. Nell'esprimere le condoglianze ai familiari del signor Kipnis, il vicepremier Antonio Tajani ribadisce il massimo impegno del Governo per rintracciare gli altri due cittadini italo-israeliani tutt'ora irreperibili.

