Attentato a Bruxelles, il killer era sbarcato a Lampedusa nel 2011. L'attentatore ucciso dalla polizia

«Viviamo per la nostra religione, moriremo per questa stessa religione, ho vendicato i musulmani, ho appena ucciso tre svedesi, sono un soldato dell'Isis»: mentre parla, riprendendosi col telefonino, l'uomo è ancora in fuga, Bruxelles si blinda. Il terrorista, Abdeslma Lassoued, 45 anni, tunisino, richiedente asilo dal 2019 e radicalizzato, noto ai servizi, è su uno scooter, potrebbe colpire dovunque. In realtà ha appena lasciato due morti dietro di sé, il terzo, il conducente di un taxi, a cui ha sparato è ferito. Il terrore colpisce questa volta nel centro della capitale belga, sul boulevard d'Ypres. Sono le sette e un quarto di sera. Tra un'ora e mezzo allo stadio re Baldovino comincerà il match Belgio-Svezia per la qualificazione agli europei.

I passanti

Un video mostra un uomo con una giacca impermeabile arancione scendere da una moto, imbraccia un fucile, probabilmente un kalashnikov, i passanti cominciano a correre, ma lui ha delle vittime precise nel mirino, quelle che portano la maglia gialla delle nazionale svedese e che hanno invaso il centro della capitale. Punta un quarantenne, sotto al giubbotto porta la maglia gialla della sua nazionale, che cerca rifugio nell'androne di un edificio con porte a vetri: il terrorista lo insegue, gli spara una volta e poi di nuovo, quando l'uomo è a terra. Poco prima, non ripreso da nessuno, ha già ucciso. Ha sparato a una Mercedes Vito nera, un taxi: l'autista è ferito, il passeggero, anche lui con la maglia della nazionale svedese, muore sul colpo. Le vittime sono tifosi svedesi. L'allerta antiterrorista a Bruxelles viene innalzata immediatamente al livello 4, il massimo, quello di un attacco in corso, quello dei momenti più difficili, di quei giorni del marzo 2016 in cui si cercava il capo del commando degli attentati del 13 novembre Salah Abdeslam rifugiato in una casa del centro, dei giorni degli attacchi alla stazione della metro di Maelbeek e all'aeroporto di Zaventem. La polizia decide la chiusura delle stazioni della metro intorno al luogo dell'attacco, tra il boulevard d'Ypres, la piazza Sainctelette e lo stadio. Bloccati anche gli accessi al palazzo del Parlamento europeo; con le persone all'interno invitate a non lasciare l'edificio. Mentre allo stadio si gioca il primo tempo della partita, la città si blinda. Alla fine del primo tempo, quando i giocatori svedesi negli spogliatoi apprendono le notizie dell'attacco in corso, il match si sospende. L'allenatore della Svezia Janne Andersson è sconvolto, ha gli occhi lucidi. Il capitano giallo-blu Victor Lindelof si consulta rapidamente con i belgi: «Ci siamo trovati subito d'accordo, non potevamo continuare a giocare.

Caccia all'uomo

