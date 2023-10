Terrorismo, due arresti a Milano: sale l'allerta anche in Italia

di Redazione web

Mentre l'allerta terrorismo in Europa cresce, con l'attentato di lunedì sera a Bruxelles a opera di un tunisino 45enne che ha ucciso due persone, e gli allarmi bomba scattati in Francia al Louvre e alla Reggia di Versailles, la Polizia di Stato è impegnata in un'operazione antiterrorismo a Milano.

Attentato a Bruxelles, chi è il killer: Abdesalem, 45 anni, si definisce un «mujahid», noto ai servizi di intelligence

Allarme bomba alla reggia di Versailles, evacuazione in corso: ancora paura in Francia dopo l'allerta al Louvre

Milano, due arresti per terrorismo

L'operazione, coordinata dalla Procura di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha portato all'arresto nei confronti di un egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane, accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L'operazione è condotta dalla Digos di Milano, dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni.

