Guerra Israele, raid a Gaza: almeno 50 vittime, colpita forza di elite 'Nukhba' di Hamas. Netanyahu: «Sono uomini morti, Cina sia più equilibrata»

di Claudia Guasco

L’ospedale di Barzilai di Ashkelon, nel Sud di Israele, è a 17 chilometri dalla Striscia di Gaza. Ieri pomeriggio è stato bersagliato dai razzi lanciati da Hamas, che nei giorni scorsi avevano già distrutto il passaggio che collegava la vecchia alla nuova ala. Il dottor Ron Lobel, 73 anni, direttore dei Servizi di emergenza, era in servizio al momento dell’attacco. «Quando arrivano 50-60 feriti in una volta sola si parla di un evento importante. Sabato ne sono arrivati 200 in due ore, alcuni dei quali in condizioni gravissime», racconta con la calma consapevolezza professionale di chi sa che è solo l’inizio. «Ci stiamo preparando a una nuova ondata di feriti». La situazione è drammatica: ieri Israele ha formato un governo di emergenza e un gabinetto per la gestione della guerra, come annunciato congiuntamente dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal leader del Partito di Unità Nazionale, il centrista Benny Gantz. I due leader saranno affiancati dal ministro della Difesa Yoav Gallant, mentre l’ex capo di Stato maggiore Gadi Eisenkot e il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer saranno osservatori. Il governo non approverà alcuna legge né prenderà alcuna decisione che non riguardi la condotta della guerra. Ma è la dimostrazione che il conflitto non si concluderà in poco tempo.

ESCALATION

Da cinque giorni gli ospedali israeliani sono il secondo fronte del conflitto, i feriti sono oltre 2.000 e benché quello di Ashkelon funzioni in un settore sotterraneo protetto, non è più considerato sicuro. Così presto potrebbe trasferire i pazienti nel centro del Paese, come hanno deciso di fare altri policlinici. Gerusalemme, annuncia il portavoce del ministero della Salute Shira Solomon, sta attrezzando il suo sistema sanitario per «una possibile escalation, spostando i ricoverati per consentire la preparazione degli ospedali del Nord a eventuali possibili future intensificazioni del conflitto che potrebbero verificarsi». L’operazione, in sostanza, anticipa l’imminente evoluzione dello scontro, con la prevista incursione di terra da parte delle Forze di difesa israeliane a Gaza e le aggressioni provenienti dal Libano e dalla Siria. La saldatura sul campo tra Hezbollah e Hamas è stata di nuovo sancita ieri mattina dal missile anticarro lanciato dal territorio libanese contro una postazione israeliana, seguito dall’esultanza del movimento sciita che annuncia nella sua rivendicazione di aver inflitto «un gran numero» di perdite umane e che l’azione è una «risposta all’assassinio» di tre membri del partito avvenuto lunedì sera. «La Resistenza Islamica (Hezbollah) sarà ferma nella sua risposta agli attacchi israeliani che colpiscono il nostro Paese e la sicurezza del nostro popolo, soprattutto quando questi attacchi provocano la perdita di martiri», recita il comunicato.

LE ARMI

Il Partito di Dio, con quartier generale nella periferia sud di Beirut, ha un arsenale stimato tre volte maggiore di quello di Hamas a Gaza e secondo gli analisti nove milioni di israeliani sono minacciati dai missili di corta, media e lunga gittata dei jihadisti libanesi. La cui azione si fa sempre più aggressiva. Ieri pomeriggio i residenti di ampie zone del nord di Israele sono stati fatti entrare rapidamente nei rifugi per possibili infiltrazioni di droni dal Libano, mentre i media riferivano di incursioni multiple anche di deltaplani con uomini armati. Ali Shuayb, inviato di al Manar, la tv di Hezbollah, posizionato a poche decine di metri dalla Linea Blu di demarcazione con Israele di fronte all’insediamento di Metulla, smentisce l’operazione: «È possibile che siano penetrati dal Golan siriano, ma non possiamo confermare da qui».

RIVOLTA ARABA

Il timore dell’Occidente è che il conflitto tra Israele e Hamas si trasformi in una rivolta araba. Su diverse chat pro Palestina è stata indetta la chiamata alla guerriglia, con l’appello a scendere in piazza «in nome dell’orgogliosa Gaza» con molotov e pietre. Il mittente è Arin al Aswad, la Tana dei leoni, un gruppo armato della resistenza palestinese considerato dalle forze di sicurezza di Gerusalemme responsabile di diversi attacchi a obiettivi di Tel Aviv. Il messaggio sarebbe rivolto principalmente a chi si trova in Cisgiordania e nei territori occupati, tuttavia «non è da escludere» che possa essere raccolto dai simpatizzanti del gruppo nel resto del mondo. La pressione su più fronti contro Israele si traduce nel continuo suono delle sirene, una salva di razzi da Gaza è caduto sull’area di Tel Aviv, che include l’aeroporto Ben Gurion, a Sderot, dove si è recato in visita il presidente Isaac Herzog, si è paventata un’infiltrazione di terroristi. A questo punto Gerusalemme, nella resa dei conti con Hamas, è pronta a tutto, anche a fronteggiare una «rivolta araba». È lo scenario peggiore di cui il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir non fa mistero, annunciando che d’ora in poi i civili israeliani potranno girare armati, «perché la guerra dimostra che occorre distribuire armi ai cittadini». L’atmosfera è sospesa, in attesa dell’attacco via terra a Gaza. «Ci prepariamo a questa eventualità, dobbiamo essere pronti e per questo c’è stata una chiamata specifica di riservisti. Ciò che ci dobbiamo assicurare è che Hamas non minacci mai più Israele nel modo in cui ha fatto sabato», sottolinea il rappresentate militare Peter Lerner rispondendo alla domanda su quando le Forze di difesa muoveranno sulla Striscia. Al di là della tempistica, «non sarà un’operazione breve, sarà una lunga e dura guerra», aggiunge il portavoce del ministero degli Esteri Lior Hayat. «Le persone a Gaza vivono sotto il controllo di Hamas, noi non siamo in guerra con la popolazione di Gaza ma con Hamas e l’Iran che c’è dietro. Vogliamo che la comunità internazionale capisca che tutto è cominciato con un atto terroristico che ha ucciso 1.200 cittadini israeliani». La conferenza stampa si interrompe bruscamente: «È in corso un attacco, dobbiamo andare nei rifugi». E tra chi è costretto a scappare c’è anche il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, in visita nel sud del Paese per portare la solidarietà di Londra allo Stato ebraico e incontrare i sopravvissuti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 08:35

