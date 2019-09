Incinta si getta dall'auto in corsa per salvarsi dall'aggressore, partorisce sua figlia e muore poco dopo

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:01

Siper salvarsi dall'i, ma non riesce a sopravvivere. Helena Broadbent, 32enne di Melbourne, mamma di due figli edi una terza, ha cercato disperatamente di salvarsi la vita, così quando ha capito che l'uomo accanto a lei le avrebbe fatto del male si è lanciata dalla vettura in corsa.Secondo quanto racconta il Daily Mail , poco dopo essersi gettata dalla vettura in corsa Helena Broadbent ha partorito la sua bebè con un taglio cesareo. I medici si sono resi conto della gravità delle ferite riportate dalla donna nella caduta e hanno fatto di tutto per salvarle la vita. Purtroppo però alcune lesioni si sono rilevate essere mortali e la mamma non è riuscita a sopravvivere.Secondo il racconto di un vicino di casa un uomo, un 35enn conosciuto dalla mamma e dal suo compagno, avrebbe lasciato la loro abitazione gridando e sbattendo la porta. Poco dopo si sono sentite le grida anche della donna che probabilmente è stata costretta a salire sulla vettura. Sono però ora in corso le indagini della polizia per chiarire la dinamica dei fatti.