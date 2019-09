Sveva sconfitta dal cancro a 8 anni: lo straziante saluto della sua squadra di basket

tumore

Lunedì 30 Settembre 2019, 15:38

La città piange la scomparsa dellache per un anno e mezzo ha lottato contro una grave malattia, una maggio 2018. La bimba - di appena 8 anni e mezzo - era appassionata die a dare la notizia della sua morte è stata proprio la Pallacanestro Trieste esprimendo la propria vicinanza alla famiglia.«In momenti come questi - si legge in una nota societaria - non ci sono mai le parole adatte per esprimersi, ma solamente il silenzio, il rispetto e la vicinanza verso la famiglia».Proprio il mondo del basket triestino si era mobilitato rispondendo al grido di aiuto della famiglia della bambina tanto da creare un hashtag ad hoc " #iotifosveva " per divulgare la sua storia il più possibile incentivando le offerte aiuto per affrontare tutte le cure necessarie.«Pallacanestro Trieste abbraccia con immenso affetto la famiglia Piattelli per la perdita dell’amata Sveva. A Paolo e Marta, e a tutti i familiari, l’abbraccio sentito da parte del club, della squadra, dello staff e di tutti i dipendenti e i collaboratori della società. In momenti come questi non ci sono mai le parole adatte per esprimersi, ma solamente il silenzio, il rispetto e la vicinanza verso una famiglia che, insieme alla sua piccola, ha lottato per un anno e mezzo. #iotifosveva».