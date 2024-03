Incendio in un palazzo in Spagna, tre morti e quattordici feriti: tra le vittime anche un ragazzino

di Redazione web

Nuovo devastante incendio in Spagna, a pochi chilometri da Valencia, dopo circa una settimana fa un palazzo ha preso fuoco provocando decine di morti. Anche stavolta, il bilancio è pesantissimo. Almeno tre persone, due adulti e un minore, sono morte in un incendio sviluppatosi nella notte all'interno di un palazzo residenziale di Villajoyosa, località spagnola situata in provincia di Alicante. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe, in base a informazioni dei servizi d'emergenza locali.

Incendio en Villajoyosa pic.twitter.com/4olZfeoNsB — F11 Peacekeeper (@frann636) March 4, 2024

Al momento non sono emersi altri dati sui deceduti. Altre 15 persone sono state assistite dai servizi sanitari per inalazione di fumo. L'incendio è stato segnalato poco dopo le due del mattino, e dichiarato estinto alle 7:34, secondo i servizi d'emergenza.

