Incendio di Valencia, almeno 10 morti e vari dispersi: «Non speriamo di trovarli in vita». Tra le vittime una famiglia con due bimbi piccoli

È salito a dieci morti il bilancio del rogo in due edifici di Valencia. «Dopo una prima ispezione della scientifica, con i vigili del fuoco e i tecnici delle emergenze, sono stati recuperati dieci corpi». Lo ha annunciato dal centro di coordinamento delle emergenze di Valencia la prefetta Pilar Bernabé.

Le fiamme, che si sono sviluppate alle 17:30 di giovedì 22 febbraio dall'ottavo piano per motivi in corso di accertamento, a causa del forte vento di ponente e delle temperature elevate di 25 gradi si sono rapidamente propagate lungo la verticale del grattacielo ed estese anche alla torre 2, nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone in 140 appartamenti.