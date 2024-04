di Redazione Web

Incendio all'alba in un appartamento in via Caposile 10, nel quartiere Prati a Roma. All'interno dell'appartamento, al quarto piano di un palazzo di sette, è stato trovato morto carbonizzato il proprietario. Si tratta di un uomo di 70 anni. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Inagibile, per i gravi danni causati dalle fiamme, l'appartamento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 08:45

