Ferrari e Porsche in fumo nel garage: incendio da un milione e mezzo di euro di danni

Cinque supercar andate in fumo e danni per un milione e mezzo di euro. È costato caro, carissimo l'incendio divampato intorno alle 22 dello scorso 19 marzo in un capannone adibito ad autorimessa in contrada Salinelle a Oria - direttrice Santuario di San Cosimo alla Macchia - di proprietà d'imprenditori del posto. I bolidi, invece, facevano parte della pregiata collezione di Luigi Blasi, un imprenditore di Manduria residente al Nord che li teneva in quel capannone gratuitamente, a titolo di favore.

Chi è Luigi Blasi

Luigi Blasi, imprenditore di successo nel settore dei macchinari agricoli, la sua azienda ha sede anche in Francia e Israele. Noto al grande pubblico per esser stato presidente del Taranto calcio dal 2004 al 2009. In passato ha provato anche a rilevare il Bari. Originario di Manduria, vive stabilmente al Nord.

Cosa è successo

Cosa sia accaduto di preciso, quella notte, è ancora da accertare. Ciò ch'è certo, invece, è che in quel garage vi fosse almeno un veicolo ad alimentazione elettrica tenuto in carica: non si esclude che il problema possa essere, in qualche modo, riconducibile a questioni di corrente. D'altra parte, anche una delle sportive distrutte dalle fiamme - una Ferrari 296 GTB - era ibrida (benzina/elettrico) e potrebbe essere stata collegata a una presa dell'impianto da cui è servito lo stabile. L'innesco del rogo, insomma, potrebbe essere partito proprio da qui. Quella non rappresentava, peraltro, l'unica quattro-ruote della rinomata casa di Maranello presente quella sera. Oltre alla 296 GTB ibrida, c'era in quel box anche una Ferrari SF90 Spider. Strano a dirsi, ma il pezzo pregiato della flotta non era né la prima né la seconda della casa del Cavallino Rampante.

