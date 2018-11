Incendio in California, la casa di Anthony Hopkins si salva miracolosamente dalle fiamme

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La casa diè rimasta fortunatamente illesa dall'enorme incendio che è divampato in tutta la California. Alcune immagini mostrano l'area intorno all'abitazione dell'attore completamente bruciata e rasa al suolo, mentre la villa non ha subito alcun danno. Stupisce come ogni parte dell'arredo anche da giardino sia rimasto completamente illeso, come se la casa avesse avuto uno schermo invisibile.Come riporta il Daily Mail, molti altri attori e star hanno visto le loro ville minacciate dalle fiamme o essere date alle fiamme, come il caso di Pierce Brosnan. Il 65enne e sua moglie sono stati costretti ad avvicinarsi alla loro proprietà con delle maschere antigas per limitare i danni delle esalazioni per il fumo che è ancora nell'aria. L'attore ha parlato di uno spettacolo desolante e spettrale. «Abbiamo visto come i nostri vigili del fuoco e le forze di polizia hanno combattuto con schiacciante coraggio di cuore e convinzione per salvare le nostre case e le nostre vite in condizioni che hanno messo alla prova la loro risoluzione ai limiti».Liam Hemsworth e Miley Cyrus, Gerard Butler, Neil Young, Kim Basinger, Robin Thicke e Camille Grammer delle Real Housewives di Beverly Hills: tutti loro hanno perso le loro abitazioni nell'incendio tra e star più conosciute. Molti Vip, anche se hanno ancora le loro case, sono stati costretti ad evacuare e tra loro la famiglia Kardashian, Will Smith, Caitlyn Jenner, Lady Gaga e Simon Cowell.