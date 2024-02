«Ho messo un nuovo impianto dentale ma la mia bocca si illumina: ora non posso più andare in discoteca»

di Redazione Web

Voleva un sorriso smagliante, ora sembra quasi radioattivo. Krys, una ragazza tedesca, ha condiviso un video diventato velocemente virale in cui mostra un sorriso a 32 denti in una discoteca scarsamente illuminata. Il problema? Dopo aver messo un impianto dentale la sua bocca si illumina. «È una cosa su cui il dentista dovrebbe metterti in guardia, soprattutto se ti piace andare in discoteca», ha detto Krys al New York Post.

«Non posso più andare in discoteca»

Dal momento che alcuni dei suoi denti sono degli impianti e altri no, i suoi denti veri appaiono di colore viola scuro sotto la luce nera, mentre gli altri sono luminosissimi. «Ora non potrò più andare in discoteca», è il commento della ragazza che incornicia il video.

La clip in pochi giorni ha superato su TikTok 7 milioni di visualizzazioni, raccogliendo centinaia di commenti. «Gli impianti dentali sono costosi, sfoggiali con orgoglio» ha scritto un utente per incoraggiarla. «Io sorriderei alle persone solo per farle sentire a disagio», ha scherzato un altro.

