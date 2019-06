Il compagno mette troppi vestiti nella valigia e lei lo accoltella: «Se lo è meritato»

Martedì 11 Giugno 2019, 17:00

Il. Lesley Bradbury, di Manchester, ha accoltellato Gary Moore dopo aver scoperto che l'uomo aveva messo di nascosto nella loro auto dei vestiti extra per la vacanza per la quale sarebbero dovuti partire. La donna sarebbe stata presa da un fortee si sarebbe scagliata contro il fidanzato.«Se lo è meritato», ha poi spiegato alle autorità dopo che hanno soccorso l'uomo coperto di sangue. Lesley soffre di un disturbo psichico, che la porta ad essere molto possessiva, il fatto che il marito stesse portando troppo vestiti l'ha infastidita e si è scagliata contro di lui con un pugnale con il quale lo ha colpito al braccio. La donna è stata arrestata e condannata a 12 mesi di carcere e a un percorso di riabilitazione, pare però che lei e il compagno stiano ancora insieme.Secondo quanto riporta l'Independent, la donna ha subito delle attenuanti per la sua patologia psichiatrica, ma il giudice l'ha ritenuta comunque un soggetto pericoloso e ha previsto un processo riabilitativo.