Parigi, si schianta con il monopattino elettrico contro un tir: morto a 25 anni

di Alessia Strinati

Martedì 11 Giugno 2019, 14:23

Ha unÈ polemica a Parigi per la prima vittima di un incidente con un monopattino elettrico dovuto, probabilmente, alla poca consapevolezza che si ha del mezzo. Un giovane di 25 anni, infatti, stava sfrecciando a tutta velocità, alla Goutte d’Or, ai piedi di Montmartre, quando si è schiantato contro un camion dopo aver bruciato un semaforo rosso.Il ragazzo non avrebbe rispettato lo stop, cosa che accade spesso a chi usa questo tipo di mezzo, non credendolo un mezzo di trasporto a tutti gli effetti, spesso cede a delle disattenzioni. In realtà il monopattino è un mezzo di locomozione vero e proprio, che può essere anche più pericoloso di un motorino, ma per il suo uso non esiste alcun regolamento. L'impatto per il 25enne è stato devastante: è stato subito soccorso e portato in ospedale, ma i traumi riportati erano troppo gravi ed è morto poco dopo in ospedale.Oltre ai molti monopattini privati, a Parigi vi sono oltre 20mila di questi dispositivi che possono essere presi a noleggio ma spesso chi è alla guida non segue le norme del codice della strada e di fatto non ci sono leggi che ne regolamentino l'uso. Il sindaco della città ha chiesto che vengano messi dei limiti di velocità, e sembra ormai sempre più importante creare un codice ad hoc.