L'uragano Ida devasta gli Usa: 46 morti in sei Stati. A New York strade come fiumi

L'uragano Ida devasta la costa orientale degli Stati Uniti. È salito a 46 morti il bilancio delle piogge torrenziali e delle devastazioni provocate dalla 'coda' dell'uragano Ida sulla East Coast, secondo quanto riporta la Cnn: nel solo New Jersey si sono registrati almeno 23 morti. Le altre vittime si contano in Connecticut, Maryland, New York, Pennsylvania e Virginia.

L'uragano ha interessato in particolare la zona di New York, travolta da quello che il Washington post descrive come «uno storico diluvio». Immagini condivise sui social media mostrano torrenti d'acqua che si rovesciano per le scale della 'subway'. Altri raccontano della casa invasa dall'acqua in pochi minuti. Janno Lieber, capo dell'Mta, l'autorità cittadina per i trasporti, ha dichiarato che «massicce quantità d'acqua» dovute «ad una tempesta epica» hanno causato «gravi interruzioni» nei servizi, ed ha quindi esortato i newyorchesi ad evitare ogni spostamento.

Gli Stati di New York, New Jersey e Connecticut hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Oltre 200mila persone in questi stati e in Pennsylvania sono senza corrente elettrica e molte linee ferroviarie sono state sospese. A New York, la zona più colpita è quella di Queens dove otto persone sono morte in scantinati allagati, mentre un'altra persona è deceduta nella sua auto sulla strada verso Long Island. In New Jersey le vittime sono almeno cinque: un uomo morto quando la sua auto è stata travolta dalle acque a Passaic e quattro residenti di un complesso di appartamenti a Elisabeth. In Pennsylvania, la maggior parte delle case di Bridgeport lungo il fiume Schuylkilc sono praticamente sommerse. «Alcune case sono sott'acqua per tre quarti, se non di più. Non ho mai visto una cosa simile», ha detto il sindaco, Mark Barbee, citato dalla Cnn.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 11:00

