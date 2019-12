I genitori credono abbia solo l'influenza, bimba di 2 anni muore per sepsi

Giovedì 19 Dicembre 2019, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

credono sia soloma la loro bambinaEliza Woods, una bambina di appenadel Dunbartonshire occidentale, in Scozia, è morta a causa di unadopo giorni che stava male. La piccola aveva sintomi simili a quelli dell'influenza, così i genitori hanno pensato fosse un malanno di stagione e non l'hanno portata dal medico, fino a quando non è peggiorata.Eliza, come riporta il Mirror, stava giocando con i mattoncini quando si è sentita male ed è stata portata in ospedale, i medici hanno fatto il possibile, ma poche ore dopo il ricovero è morta. La piccola è morta a causa di una grave infezione che era stata trascurata perché scambiata per un virus. I figli più grandi di Mike e Jodie Woods, di 4 e 6 anni, avevano avuto l'influenza nei giorni precedenti, che era passata dopo poco con semplici farmaci da banco.La coppia credeva che anche la piccola avesse preso lo stesso virus, aveva la febbre, era letargica, ma tutto sommato era vitale e aveva appetito. Quando però le sue condizioni si sono aggravate hanno capito che era ben altro e l'hanno portata in ospedale. Purtroppo però non c'era più nulla da fare.