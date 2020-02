I bambini rischiano di essere investiti da un'auto, 88enne li salva ma viene ucciso

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia di altruismo, eroismo e sacrificio, capace di commuovere tutti. Un, che da diverso tempo aiutava i bambini ad attraversare la strada in prossimità delle scuole, haperda un'che li stava per investire.Il suo nome era, era in pensione da molto tempo e da cinque anni lavorava come volontario per aiutare i bambini ad attraversare la strada davanti ad alcune scuole. Come riporta la CBS , l'88enne è statomartedì scorso a Kansas City, perche stavano attraversando la strada mentre un'automobile sopraggiungeva a grande velocità.Nonostante l'età avanzata,aveva mostrato una grande prontezza di riflessi nel mettere in sicurezza i due bambini che rischiavano di essere investiti, ma poi è stato centrato in pieno dall'auto. Trasportato d'urgenza in ospedale, le condizioni di salute erano apparse subito disperate e l'anziano è morto poco dopo il ricovero.Il drammatico incidente è avvenuto davanti ad una scuola cattolica, la Christ the King, che ricorda così: «Saremo sempre grati a lui e averlo avuto nelle nostre vite negli ultimi cinque anni è stata una vera benedizione. In questo momento possiamo solo pregare per la famiglia di un eroe come lui, che ha protetto due dei nostri studenti da un'auto che li stava per investire. Grazie per aver protetto i bambini di questa scuola!».