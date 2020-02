Dodicenne stuprata dallo zio e costretta a filmarlo: i genitori non le credevano. L'uomo in fuga

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 17:08

Ad appena, era statae lo aveva anche denunciato, ma i. Per questo motivo, una adolescente si è vista costretta a subire ancora una volta le violenze del familiare, mail tutto grazie ad unaUna storia agghiacciante, quella avvenuta a Moròn, in e raccontata da Clarin.com : già da tempo laaveva rivelato di essere stata vittima degli. In alcuni messaggi vocali inviati ad una compagna di classe, l'adolescente aveva rivelato che lo zio le toccava i genitali e quando lei provava a chiudere le gambe, l'uomo tendeva a divaricarle con la forza. La mamma della compagna di classe, dopo aver scoperto quell'audio, lo aveva rivelato aidella vittima, che però non avevano creduto a quella storia: «In famiglie come la nostra queste cose non succedono».La vicenda, però, non era sfuggita neanche agli insegnanti della, che si erano messi in contatto con un centro psicopedagogico specializzato in abusi sessuali su minori. Approfittando di alcuni lavori all'interno della casa, la dodicenne aveva installato una telecamera di sicurezza, nascosta nella sua cameretta, per avere una prova contro lo zio,. A quel punto i genitori, finalmente convinti della colpevolezza del familiare, erano andati a sporgere denuncia, ma l'uomo era già fuggito ed è ancora ricercato dalla polizia.Gli inquirenti sospettano che gli abusi sessuali ai danni della dodicenne siano iniziati molto tempo fa e forse, addirittura, si succedevano da cinque o sei anni. Questo spiegherebbe anche i problemi accusati da tempo dalla dodicenne, come le difficoltà di apprendimento e l'impossibilità di trattenere l'urina.