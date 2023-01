Hulk Hogan, il dramma: «Non sente più le gambe e cammina con un bastone». Il declino dopo l'operazione alla schiena

Hulk Hogan potrebbe presto non camminare più. Il wrestler più famoso della storia, a 69 anni sta vivendo uno dei momenti più difficili. A raccontarlo è l'ex collega e amico Kurt Angle: «Non sente più le sue gambe», ha detto in un podcast domenica scorsa.

La rivelazione di Kurt Angle

Terry Gene Bollea, questo il vero nome di Hulk Hogan, si è recentemente sottoposto a un intervento alla schiena, dal quale ne è uscito devastato. L'ex wrestler ha confessato il suo problema a Kurt Angle durante un evento della WWE. «Hulk ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo», ha affermato Angle, spiegando che l'ha visto usare un basto per camminare. «Pensavo stesse usando il bastone perché aveva dolore nella sua schiena. Non ha alcun dolore. Non ha proprio niente. Non può sentire niente - ha aggiunto - Mi dispiace davvero per Hogan. Ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e questo lo ha divorato», le sue parole.

Hulk Hogan è stato un'icona sia negli Stati Uniti, che nel resto del mondo, Italia compresa. Il suo look eccentrico lo ha reso inconfondibile e la sua fama ha contribuito alla crescita del marchio WWE. Due anni fa sua figlia Brooke ha raccontato delle 25 operazioni chirurgiche a cui il padre si era complessivamente sottoposto in carriera. Una situazione poi chiarita anche dal diretto interessato: «Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo».

