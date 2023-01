Zaniolo, la Roma lo scarica: «È fuori dal progetto tecnico». Le offerte ancora in piedi: andrà via in extremis?

Roma e Zaniolo allo scontro totale. L'ultima mossa sulla vicenda di mercato più calda di gennaio, arriva dai piani alti di Trigoria. I Friedkin, proprietari della società, hanno messo fuori rosa il giocatore, adesso ufficialmente «fuori dal progetto tecnico». Se Mourinho e Tiago Pinto non avevano chiuso alla possibilità di un riappacificamento post mercato (seppur molto difficile) adesso la rottura pare definitiva. E per il gm giallorosso è corsa contro il tempo per provare a cederlo nelle ultime ore di mercato.

Zaniolo, dalle minacce alla fuga alla Spezia

La posizione di Zaniolo è diventata irrecuperabile già sabato scorso, quando Mourinho in conferenza stampa ha spiegato che non avrebbe partecipato alla trasferta di Napoli, perché «ha smesso di lottare per il club e chiede la cessione da un mese». Parole che hanno scatenato i tifosi, già colpiti al cuore dalla rottura di chi solo poche settimane fa era considerato intoccabile. Dopo alcune scritte e striscioni apparsi fuori dal centro sportivo di Trigoria, il giocatore ha denunciato minacce di morte e addirittura un inseguimento sotto casa da alcuni ultrà, che ha richiesto l'intervento della polizia. Poi, d'accordo con la Roma, è tornato in Liguria alla Spezia, dove vive la famiglia.

Addio in extremis?

La Roma non ha ancora abbandonato le speranze di una cessione un extremis. Tenere il giocatore in tribuna fino a giugno sarebbe un danno tecnico ed economico troppo grande. Per questo il giocatore potrebbe partire subito a prezzo di saldo. Tiago Pinto vuole monetizzare il prezzo più alto possibile, così da investire subito la somma su un nuovo acquisto per rinforzare la rosa e continuare la corsa agli obiettivi con più forza. Con il Bournemouth defilato, sembra essersi fatto avanti il Lipsia. Il telefono resterà bollente fino al gong al mercato, fissato per il 31 alle 20.

