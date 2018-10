Corpi di 11 bambini trovati in sacchi dell'immondizia nel soffitto delle pompe funebri

C'è una fortissima concentrazione ditra ciò che rimane della, il grattacielo popolare andato a fuoco ail 14 giugno 2017 e nel cui incendio morirono 72 persone. A riportarlo, tra gli altri, è l'Independent : sono evidenti i ritardi delle autorità sanitarie britanniche e del ministero della Salute nel reagire. Secondo i dati preliminari dello studio, affidato ad Anna Stec, luminare mondiale della tossicologia, fra idell'edificio vi sono tracce «enormi» di acido cianidrico e di altre sostanze che potrebbero avere effetti gravi nel medio periodo sulla salute degli inquilini superstiti, dei vigili del fuoco e dei soccorritori, di molte persone residenti nella zona: incluso quello di sviluppare carcinomi. Per il momento, però, da parte delle autorità non sono state eseguitedei cittadini.Il rogo della, un grattacielo alto 24 piani, fu scatenato da un frigorifero in un appartamento al quarto piano. Le fiamme si espansero ad una velocità incredibile a causa della composizione del rivestimento murale, estremamente sensibile al calore e al fuoco. Per questo motivo, molti occupanti dellarimasero intrappolati e morirono nel rogo. Oltre alle 72 vittime, tra cui una coppia di fidanzati italiani,, ci furono anche 75 persone ferite o intossicate.