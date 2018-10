Corpi di 11 bambini trovati in sacchi dell'immondizia nel soffitto delle pompe funebri

I resti di 11 bambini sono stati scoperti nel soffitto di una casa di pompe funebri a Detroit , ha riferito la polizia. I lavoratori edili hanno fatto la scoperta venerdì sera mentre lavoravano per trasformare l'edificio in un centro commerciale. Secondo il Detroit News , otto cadaveri sono stati rinvenuti in una scatola di cartone e altri tre sono stati trovati in sacchi di spazzatura all'interno di una bara, il tutto nascosto in uno scomparto nel soffitto.



Un reporter locale della NBC, ha detto che la casa funeraria di Cantrell sul lato est della città era stata chiusa ad aprile da ispettori statali che avevano trovato diverse violazioni tra cui resti in decomposizione, corpi immagazzinati in modo improprio e condizioni non igieniche.



I corpi erano stati tenuti in un garage non refrigerato. Altri corpi imbalsamati che erano stati conservati impropriamente per mesi erano coperti di muffa.

Sabato 13 Ottobre 2018