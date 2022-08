Spagna, bimba di 20 mesi morta: colpita da un chicco di grandine di 10 centimetri

Grandine killer. Un chicco di ghiaccio gigante, del diametro di oltre dieci centimetri, l'ha colpita alla testa. Questa la causa della morte di una bambina di appena 20 mesi, avvenuta nella Spagna nordorientale, deceduta questa mattina in ospedale per un grave trauma cranico. Lo riporta Murcia Today citando il sindaco Carme Vall di La Bisbal d'Emporda nella regione di Girona, in Catalogna, dove la bambina si trovava insieme ai genitori quando si è verificata la grandinata. Il maltempo uccide in Europa.

La bisbal d’empordà 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 Haarp sera toujours là pour nous et ça va être de pire en pire pic.twitter.com/QFiUD3lEEJ — Le grand Eveil (@ProchainementAb) August 31, 2022

GRANDINE UCCIDE BIMBA DI 20 MESI

I media locali hanno riferito che almeno una cinquantina di persone sono state curate per le ferite riportate in seguito alla tempesta. Secondo quanto riferito da Catalunya Radio, anche una donna è stata ricoverata nell'ospedale Trueta de Girona dove era stata trasportata la bambina. Vall ha spiegato che anche diversi edifici e automobili sono stati danneggiati nella grandinata. Il governo della Catalogna ha spiegato che si è trattato della tempesta più forte degli ultimi venti anni nella regione.

#Grandine killer: bimba di 20 mesi morta, colpita da un chicco di ghiaccio di 10 centrimetri https://t.co/w7KiCTBas1 — Leggo (@leggoit) August 31, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA