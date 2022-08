Meteo, in arrivo l'autunno metereologico. Le previsioni: temporali e instabilità, ecco dove

Maltempo in arrivo. L'estate sta per farsi da parte definitivamente, per lasciare spazio (in anticipo) all'autunno. Da martedì il tempo andrà in peggioramento in tutto il Paese e ci sarà una forte instabilità atmosferica, con i primi temporali che coinvolgeranno il Nordovest e si dirigeranno verso le Alpi del Triveneto. Piogge in arrivo anche sul centro, specialmente sul litorale adriatico (meno su quello tirrenico).

Allarme tornado, dal Lazio alla Calabria: le regioni più a rischio. Il Cnr: «Serve un sistema di monitoraggio»

Che tempo farà questa settimana?

«Sul nostro settore prevarrà l'influenza delle correnti scandinave - si legge sul sito di 3B Meteo -, un fronte è atteso sulla Penisola tra il 30 e il 31 agosto, sarà un fronte piuttosto lento in quanto sarà il risultato di un confronto tra l'aria più fredda in arrivo da nordest e le correnti più umide e calde in arrivo da ovest, per cui avrà modo di portare fenomeni anche intensi e temporaleschi. Le regioni più a rischio saranno quelle centro settentrionali ma temporali sono attesi anche al Sud, soprattutto Peninsulare e in particolare nelle ore centrali della giornata». Dal primo al 3 settembre ci sarà una parziale rimonta anticiclonica sul bacino centrale del Mediterraneo ma anche la preparazione a delle nuove infiltrazioni instabili. Previsti temporali sul Centro Nord almeno fino a sabato.

