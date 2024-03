Va su Google Maps per vedere come è cambiata la strada di casa e si imbatte in un'immagine di 10 anni fa che gli spezza il cuore

di Redazione web

Nell'era digitale, le innovazioni tecnologiche ci sorprendono continuamente, rendendo possibili esperienze un tempo inimmaginabili. Una di queste meraviglie moderne è Google Maps, un'applicazione che si è affermata come strumento indispensabile nella vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Nota principalmente per la sua capacità di navigazione, che consente agli utenti di spostarsi facilmente da un luogo all'altro, Google Maps nasconde però un aspetto meno conosciuto ma altrettanto straordinario: la sua funzione di «macchina del tempo».

La macchina del tempo

Recentemente, Google ha annunciato l'aggiornamento delle immagini stradali attraverso Google Street View, introducendo la possibilità di accedere a vecchie immagini dello stesso luogo. Questa caratteristica offre agli utenti l'occasione di viaggiare indietro nel tempo, esplorando come i paesaggi urbani e naturali si siano trasformati nel corso degli anni.

La scoperta

L'esperienza di Matías Oberlin, noto su X (ex Twitter) come Drapetómano, illustra perfettamente il potere emotivo di questa funzione. Curioso di vedere come fosse cambiata la sua strada nel tempo, Matías ha utilizzato Google Maps per tornare indietro di 10 anni, al 2014, scoprendo un'immagine commovente di suo padre, scomparso un anno dopo quella data. Un inaspettato viaggio nei ricordi che gli ha regalato un momento di profonda commozione, tanto da voler condividere la toccante esperienza online. La sua storia è diventata, come prevedibile, rapidamente virale.

Ayer descubrí que el google maps permite recorrer las calles y observar como fueron cambiando con los años. Me puse a mirar la cuadra de casa y me encontré con una imagen que me arrancó lágrimas de los ojos: el de la foto es mi viejo, que falleció hace casi 9 años. pic.twitter.com/e84Du5BO3B — Drapetómano (@matiasoberlin) March 23, 2024

I commenti

Il post di Matías ha raccolto più di 1,2 milioni di visualizzazioni, 64.000 Mi piace e centinaia di commenti, molti dei quali esprimono sentimenti simili. Utenti da tutto il mondo hanno condiviso le proprie esperienze personali, rivelando di aver trovato nei ricordi digitalizzati su Google Maps un conforto unico: immagini di cari scomparsi, amici e animali domestici che continuano a vivere nelle fotografie catturate dalle telecamere di Street View.

"Questa è la parte bella della tecnologia"

"Ogni tanto guardo le foto del mio isolato su Google Maps per vedere il mio migliore amico che lavorava come meccanico, è morto 3 anni fa"

"È la cosa più bella, ogni tanto torno su Maps per vedere mio zio nel 2014 leggere il giornale come faceva tutte le mattine!"

"Sono andato a vedere per curiosità e ho trovato il cagnolino che mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia"🥹

