«A 20 anni lavoro 40 ore a settimana solo per pagare l'affitto, sono esausta e non ho tempo per uscire. Preferirei essere povera»

di Giuliano Cocco

Il lavoro e i giovani. Tema delicato e trasversale, che fa discutere in tutto il mondo e che spacca l'opinione in due: chi se la prende con i giovani perché «non sono disposti a sacrificarsi» e chi invece li difende perché le condizioni lavorative non sono più accettabili. I ragazzi della "Generazione Z" si fanno sentire tramite i nuovi social, come Elisa, 20enne che su TikTok è scoppiata a piangere perché «esausta del troppo lavoro».

She doesn't have the time, energy, or cash to enjoy her life outside of work pic.twitter.com/9hFWMnngho — wilder😎🇺🇸 (@wilderpatriot) February 1, 2024

Lo sfogo

«Perché devo lavorare 40 ore a settimana solo per pagare un posto dove dormire?», dice quasi in lacrime la ragazza in un video postato su TikTok, che ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.

«Esco dal lavoro alle 5:30 - continua Elisa - torno a casa e sono così stanca che rimando a fine settimana qualsiasi cosa debba fare. Preferirei essere povera e infelice, ma almeno avrei tempo», ha concluso. Tantissimi i commenti al video. In molti le danno ragione, altri invece la accusano di non conoscere il significato della parola sacrificio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 09:38

