«Camminare con il cellulare in mano fa male: rovina la postura e influenza l'umore»

Cibo, film, appuntamenti: ormai è possibile fare tutto con il cellulare. E ancora acquisti, prenotazioni di viaggi, bonifici bancari. Basta scaricare un'applicazione e il gioco è fatto. Certo, la conseguenza di avere tutto questo a portata di smartphone è che ci stiamo incollati. Sempre. Che ci si trovi per strada, in riunione o in galleria, il cellulare è sempre in mano, gli occhi sullo schermo. Nonostante i benefit, i pericoli in cui si incorre sono tanti, specie se utilizzato mentre si attraversa la strada o si passeggia per il centro della città, così come dimostra uno studio pubblicato su Plos One.